Ankara'da korkutan deprem

Son dakika: Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ankara'da deprem meydana geldi. Merkez üssünün Yenimahalle olduğu deprem, yerel saate göre 21.40 sıralarında meydana geldi. Depremin 3,5 büyüklüğünde ve 2.0 km derinliğinde olduğu kaydedildi.
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