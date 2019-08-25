31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 281.805
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son dakika: Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara'da deprem meydana geldi. Merkez üssünün Yenimahalle olduğu deprem, yerel saate göre 21.40 sıralarında meydana geldi. Depremin 3,5 büyüklüğünde ve 2.0 km derinliğinde olduğu kaydedildi.

  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

HDP´liler oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da korkutan deprem

Macron, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü

Macron, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü

Hizbullah'tan İsrail'e sert tepki: Kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı

Hizbullah'tan İsrail'e sert tepki: Kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı

İHA ile Haşdi Şabi üssüne saldırı düzenlediler

İHA ile Haşdi Şabi üssüne saldırı düzenlediler

'Acımız büyük olsa da, hiçbir ihtimali ağırdan almamalıyız'

'Acımız büyük olsa da, hiçbir ihtimali ağırdan almamalıyız'

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Feci kaza: Uçak ve helikopter çarpıştı

Feci kaza: Uçak ve helikopter çarpıştı

Trabzon'a 30 milyar liralık dev yatırım

Trabzon'a 30 milyar liralık dev yatırım
 

POPÜLER HABERLER

Çocuk tacizcisinin üzerinden çıkanlar şoke etti

Çocuk tacizcisinin üzerinden çıkanlar şoke etti

'Şah'ın araba koleksiyonundan göz kamaştırıcı araçlar

'Şah'ın araba koleksiyonundan göz kamaştırıcı araçlar

300 film yaptım dedi, kovuldu

300 film yaptım dedi, kovuldu

Aigai'de bulundu! 1900 yıllık...

Aigai'de bulundu! 1900 yıllık...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA