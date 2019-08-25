Ankara'da korkutan deprem

Son dakika: Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ankara'da deprem meydana geldi. Merkez üssünün Yenimahalle olduğu deprem, yerel saate göre 21.40 sıralarında meydana geldi. Depremin 3,5 büyüklüğünde ve 2.0 km derinliğinde olduğu kaydedildi.