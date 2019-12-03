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Son dakika!.. Ankara'da deprem

Ankara'da merkez üssü Kızılcahamam'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Ankara'da merkez üssü Kızılcahamam'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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