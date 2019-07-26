Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından örgüt faaliyeti kapsamında silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma suçlarından yürütülen soruşturmalarda yapılan operasyon ile 48 kişi yakalandı.