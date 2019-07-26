Son dakika... Ankara'da silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma suçlarından 48 şüpheli yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt faaliyeti kapsamında silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında 48 kişi yakalandı.
- İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından örgüt faaliyeti kapsamında silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma suçlarından yürütülen soruşturmalarda yapılan operasyon ile 48 kişi yakalandı.
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