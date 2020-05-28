SON DAKİKA! Arnavutköy'de hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? Arnavutköy Cuma namazı kılınacak camiler listesi

Arnavutköy’e özel son dakika olarak açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler listesinde 2 farklı liste dikkat çekti. Valilik açıklamasında cuma namazına müsait camiler ve geniş kapasiteli camiler olmak üzere 2 farklı kategoride vatandaşların öncelikle geniş kapasiteli camileri tercih etmeleri de teşvik edilmiş oldu.
HAYIRLI OLSUN DİYEREK PAYLAŞTI
Açıklamasında "29 Mayıs Cuma günü Özlem ve hasret bitiyor. İstanbul’da #CumaNamazı kılınacak Camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız. Allah kabul etsin." diyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya cuma namazında açık olacak ve namaz kılınacak olan camiler listesini paylaştı.ARNAVUTKÖY'DE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Bolluca Mah Abdulhamit Han C. Arnavutköy
Arnavutköy Merkez Mah Aktoprak C. Arnavutköy
Baklalı Mah Baklalı Hz.Osman C. Arnavutköy
Baklalı Mah Baklalı Mh.C. Arnavutköy
Balaban Mah Balaban Mh.C. Arnavutköy
Yavuz Selim Mah Berat C. Arnavutköy
Atatürk Mah Boğazköy Abdulaziz Efendi C. Arnavutköy
Boğazköy İstiklal Mah Boğazköy Merkez C. Arnavutköy
Boğazköy İstiklal Mah Boğazköy Merkez Mh.C. Arnavutköy
Boğazköy İstiklal Mah Boğazköy Yenidoğan C. Arnavutköy
Mavigöl Mh Bolluca Ensar C. Arnavutköy
Hicret Mah Bolluca Hicret C. Arnavutköy
Bolluca Mah Bolluca Kuba C. Arnavutköy
Boyalık Mah Boyalık Mh.C. Arnavutköy
Nenehatun Mah Çardaktepe Hz.Ömer C. Arnavutköy
Nenehatun Mah Çardaktepe Merkez C. Arnavutköy
Anadolu Mah Çiftliktepe C. Arnavutköy
Çilingir Mah Çilingir Mh.C. Arnavutköy
Deliklikaya Mah Deliklikaya Merkez C. Arnavutköy
Boğazköy İstiklal Mah Derbent C. Arnavutköy
Durusu Mah Durusu Mh.C. Arnavutköy
Deliklikaya Mah Emir Sultan C. Arnavutköy
Haraççı Mah Hacı Ali Birinci C. Arnavutköy
Arnavutköy Merkez Mah Hacı Necati Tütüncü C. Arnavutköy
Tayakadın Mah Hacı Salih Sultan C. Arnavutköy
Yassıören Mah Hacı Sıdıka Akpınar C. Arnavutköy
Hacımaşlı Mah Hacımaşlı Mh.C. Arnavutköy
Hadımköy Mah Hadımköy Darende C. Arnavutköy
Dursunköy Mah Hadımköy Dursunköy C. Arnavutköy
Hastane Mah Hadımköy Feyzullah Köllük Mescidi Arnavutköy
Ömerli Mah Hadımköy Ömerli Mh.C. Arnavutköy
Hadımköy Sazlıbosna Mah Hadımköy Sazlıbosna Mh.C. Arnavutköy
Hadımköy Mah Hadımköy Toki 4.Bölge Hz.Osman C. Arnavutköy
Hastane Mah Hadımköy Vakfı Fatih C. Arnavutköy
Yeşilbayır Mah Hadımköy Yılmaz Makine C. Arnavutköy
Haraççı Mah Halid Bin Velid C. Arnavutköy
Karlıbayır Mah Haraççı Hz.Osman C. Arnavutköy
Haraççı Mah Haraççı Karlıgöl C. Arnavutköy
Haraççı Mah Haraççı Merkez C. Arnavutköy
Anadolu Mah Hz.Ebubekir C. Arnavutköy
Ömerli Mah Hz.Hamza C. Arnavutköy
Arnavutköy Merkez Mah Hz.Ömer C. Arnavutköy
Mareşal Fevzi Çakmak Mah İbrahim Hakkı Hazretleri Hicret C. Arnavutköy
İslambey Mah İmamı Azam C. Arnavutköy
İmrahor Mah İmrahor Abdulaziz C. Arnavutköy
İmrahor Mah İmrahor Mh.C. Arnavutköy
İmrahor Mah İmrahor Mh.Hz.Ömer C. Arnavutköy
İmrahor Mah İmrahor Mh.Malkoçoğlu C. Arnavutköy
İslambey Mah İslambey Mh. Havva Hatun C. Arnavutköy
Hicret Mah İsmail Kocatürk C. Arnavutköy
Karaburun Mah Karaburun Mh.C. Arnavutköy
Karaburun Mah Karaburun Mh.Yeni C. Arnavutköy
Hacımaşlı Mah Mehmet Zahit Kotku C. Arnavutköy
Hadımköy Mah Nazmi Akpınar C. Arnavutköy
Hadımköy Mah Osmangazi C. Arnavutköy
İslambey Mah Osmanlı C. Arnavutköy
Mareşal Fevzi Çakmak Mah Osmanlı Konakları Kudüs C. Arnavutköy
Yavuz Selim Mah Sancak C. Arnavutköy
Mareşal Fevzi Çakmak Mah Sancaktepe C. Arnavutköy
Nenehatun Mah Selahattin Eyyubi C. Arnavutköy
Mustafa Kemal Paşa Mah Sıddık C. Arnavutköy
Mareşal Fevzi Çakmak Mah Taşoluk Akşemsettin C. Arnavutköy
Mehmet Akif Ersoy Mah Taşoluk Bağlar C. Arnavutköy
Mareşal Fevzi Çakmak Mah Taşoluk Bilali Habeşi C. Arnavutköy
Fatih Mah Taşoluk Enes Bin Malik C. Arnavutköy
Adnan Menderes Mah Taşoluk Mehmet Akif C. Arnavutköy
Mehmet Akif Ersoy Mah Taşoluk Yıldırım Beyazıt C. Arnavutköy
Tayakadın Mah Tayakadın Mh.Barbaros C. Arnavutköy
Tayakadın Mah Tayakadın Sefa C. Arnavutköy
Hadımköy Mah Toki 3.Bölge Mevlana C. Arnavutköy
Boğazköy İstiklal Mah Uhut C. Arnavutköy
Yavuz Selim Mah Yavuz Selim C. Arnavutköy
Yeniköy Mah Yeniköy Mh.C. Arnavutköy
Yeşilbayır Mah Yeşilbayır Mh.Mehmet Fuat Selim C. Arnavutköy
Taşoluk Mah Taşoluk Yeşil C.
Arnavutköy Merkez Mah Arnavutköy Merkez C.
Bolluca Mah Bolluca C.
Hadımköy Mah Hadımköy Merkez C.
Anadolu Mah Arnavutköy 2.C.
ARNAVUTKÖY ŞEHİR PARKI VE OTOPARKI (Asri mezarlık yanı- Arnavutköy 2. C., Boğazköy Şirindere C., Anadolu Fetih C., Hacı Bayram Veli C.)
ESKİ HASAN DOĞAN STADI YERİNDEKİ PARK
ŞİRİNDERE CADDESİ SİMYA SOK. KESİŞTİĞİ MEYDAN
HAVALİMANI CAMİİ
BOĞAZKÖY MERKEZ CAMİ YANINDAKİ HALI SAHA