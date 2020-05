SON DAKİKA! Arnavutköy'de hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? Arnavutköy Cuma namazı kılınacak camiler listesi

28 Mayıs 2020 Perşembe 12:48 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 12:48

Arnavutköy’e özel son dakika olarak açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler listesinde 2 farklı liste dikkat çekti. Valilik açıklamasında cuma namazına müsait camiler ve geniş kapasiteli camiler olmak üzere 2 farklı kategoride vatandaşların öncelikle geniş kapasiteli camileri tercih etmeleri de teşvik edilmiş oldu.

HAYIRLI OLSUN DİYEREK PAYLAŞTI

Açıklamasında "29 Mayıs Cuma günü Özlem ve hasret bitiyor. İstanbul’da #CumaNamazı kılınacak Camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız. Allah kabul etsin." diyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya cuma namazında açık olacak ve namaz kılınacak olan camiler listesini paylaştı.

Bolluca Mah Abdulhamit Han C. Arnavutköy

Arnavutköy Merkez Mah Aktoprak C. Arnavutköy

Baklalı Mah Baklalı Hz.Osman C. Arnavutköy

Baklalı Mah Baklalı Mh.C. Arnavutköy

Balaban Mah Balaban Mh.C. Arnavutköy

Yavuz Selim Mah Berat C. Arnavutköy

Atatürk Mah Boğazköy Abdulaziz Efendi C. Arnavutköy

Boğazköy İstiklal Mah Boğazköy Merkez C. Arnavutköy

Boğazköy İstiklal Mah Boğazköy Merkez Mh.C. Arnavutköy

Boğazköy İstiklal Mah Boğazköy Yenidoğan C. Arnavutköy

Mavigöl Mh Bolluca Ensar C. Arnavutköy

Hicret Mah Bolluca Hicret C. Arnavutköy

Bolluca Mah Bolluca Kuba C. Arnavutköy

Boyalık Mah Boyalık Mh.C. Arnavutköy

Nenehatun Mah Çardaktepe Hz.Ömer C. Arnavutköy

Nenehatun Mah Çardaktepe Merkez C. Arnavutköy

Anadolu Mah Çiftliktepe C. Arnavutköy

Çilingir Mah Çilingir Mh.C. Arnavutköy

Deliklikaya Mah Deliklikaya Merkez C. Arnavutköy

Boğazköy İstiklal Mah Derbent C. Arnavutköy

Durusu Mah Durusu Mh.C. Arnavutköy

Deliklikaya Mah Emir Sultan C. Arnavutköy

Haraççı Mah Hacı Ali Birinci C. Arnavutköy

Arnavutköy Merkez Mah Hacı Necati Tütüncü C. Arnavutköy

Tayakadın Mah Hacı Salih Sultan C. Arnavutköy

Yassıören Mah Hacı Sıdıka Akpınar C. Arnavutköy

Hacımaşlı Mah Hacımaşlı Mh.C. Arnavutköy

Hadımköy Mah Hadımköy Darende C. Arnavutköy

Dursunköy Mah Hadımköy Dursunköy C. Arnavutköy

Hastane Mah Hadımköy Feyzullah Köllük Mescidi Arnavutköy

Ömerli Mah Hadımköy Ömerli Mh.C. Arnavutköy

Hadımköy Sazlıbosna Mah Hadımköy Sazlıbosna Mh.C. Arnavutköy

Hadımköy Mah Hadımköy Toki 4.Bölge Hz.Osman C. Arnavutköy

Hastane Mah Hadımköy Vakfı Fatih C. Arnavutköy

Yeşilbayır Mah Hadımköy Yılmaz Makine C. Arnavutköy

Haraççı Mah Halid Bin Velid C. Arnavutköy

Karlıbayır Mah Haraççı Hz.Osman C. Arnavutköy

Haraççı Mah Haraççı Karlıgöl C. Arnavutköy

Haraççı Mah Haraççı Merkez C. Arnavutköy

Anadolu Mah Hz.Ebubekir C. Arnavutköy

Ömerli Mah Hz.Hamza C. Arnavutköy

Arnavutköy Merkez Mah Hz.Ömer C. Arnavutköy

Mareşal Fevzi Çakmak Mah İbrahim Hakkı Hazretleri Hicret C. Arnavutköy

İslambey Mah İmamı Azam C. Arnavutköy

İmrahor Mah İmrahor Abdulaziz C. Arnavutköy

İmrahor Mah İmrahor Mh.C. Arnavutköy

İmrahor Mah İmrahor Mh.Hz.Ömer C. Arnavutköy

İmrahor Mah İmrahor Mh.Malkoçoğlu C. Arnavutköy

İslambey Mah İslambey Mh. Havva Hatun C. Arnavutköy

Hicret Mah İsmail Kocatürk C. Arnavutköy

Karaburun Mah Karaburun Mh.C. Arnavutköy

Karaburun Mah Karaburun Mh.Yeni C. Arnavutköy

Hacımaşlı Mah Mehmet Zahit Kotku C. Arnavutköy

Hadımköy Mah Nazmi Akpınar C. Arnavutköy

Hadımköy Mah Osmangazi C. Arnavutköy

İslambey Mah Osmanlı C. Arnavutköy

Mareşal Fevzi Çakmak Mah Osmanlı Konakları Kudüs C. Arnavutköy

Yavuz Selim Mah Sancak C. Arnavutköy

Mareşal Fevzi Çakmak Mah Sancaktepe C. Arnavutköy

Nenehatun Mah Selahattin Eyyubi C. Arnavutköy

Mustafa Kemal Paşa Mah Sıddık C. Arnavutköy

Mareşal Fevzi Çakmak Mah Taşoluk Akşemsettin C. Arnavutköy

Mehmet Akif Ersoy Mah Taşoluk Bağlar C. Arnavutköy

Mareşal Fevzi Çakmak Mah Taşoluk Bilali Habeşi C. Arnavutköy

Fatih Mah Taşoluk Enes Bin Malik C. Arnavutköy

Adnan Menderes Mah Taşoluk Mehmet Akif C. Arnavutköy

Mehmet Akif Ersoy Mah Taşoluk Yıldırım Beyazıt C. Arnavutköy

Tayakadın Mah Tayakadın Mh.Barbaros C. Arnavutköy

Tayakadın Mah Tayakadın Sefa C. Arnavutköy

Hadımköy Mah Toki 3.Bölge Mevlana C. Arnavutköy

Boğazköy İstiklal Mah Uhut C. Arnavutköy

Yavuz Selim Mah Yavuz Selim C. Arnavutköy

Yeniköy Mah Yeniköy Mh.C. Arnavutköy

Yeşilbayır Mah Yeşilbayır Mh.Mehmet Fuat Selim C. Arnavutköy

Taşoluk Mah Taşoluk Yeşil C.

Arnavutköy Merkez Mah Arnavutköy Merkez C.

Bolluca Mah Bolluca C.

Hadımköy Mah Hadımköy Merkez C.

Anadolu Mah Arnavutköy 2.C.

ARNAVUTKÖY ŞEHİR PARKI VE OTOPARKI (Asri mezarlık yanı- Arnavutköy 2. C., Boğazköy Şirindere C., Anadolu Fetih C., Hacı Bayram Veli C.)

ESKİ HASAN DOĞAN STADI YERİNDEKİ PARK

ŞİRİNDERE CADDESİ SİMYA SOK. KESİŞTİĞİ MEYDAN

HAVALİMANI CAMİİ

BOĞAZKÖY MERKEZ CAMİ YANINDAKİ HALI SAHA