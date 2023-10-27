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Askerlik yerleri ve celp tarihi sınıflandırma sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik yerleri ve celp tarihi sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

27 Ekim 2023 Cuma 13:53 - Güncelleme:
Askerlik yerleri ve celp tarihi sınıflandırma sonuçları açıklandı
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Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 27 Ekim Cuma günü erişime açıldı.

Bakanlık tarafından şu açıklama yapıldı:

"Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri paylaşıldı. 31 Ağustos 2023 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapanlar, T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile e-Devlet üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilecekler. Ayrıca sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren de sevk belgelerini alacak.

Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.

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