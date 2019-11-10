23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son dakika... Avaşin-Basyan'a hava harekatı: 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Atatürk´ün daha önce yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'ın kuzeyine operasyon: Etkisiz hale getirildiler

Irak'ın kuzeyine operasyon: Etkisiz hale getirildiler

MSB: Son 24 saatte 16 kez saldırdılar

MSB: Son 24 saatte 16 kez saldırdılar

Meteoroloji'den son hava durumu değerlendirmesi: 6 ile sağanak uyarısı

Meteoroloji'den son hava durumu değerlendirmesi: 6 ile sağanak uyarısı

Sivillerin yardımına Türk Kızılay'ı koştu

Sivillerin yardımına Türk Kızılay'ı koştu

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor | CANLI

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor | CANLI

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

Düğün kana bulandı! Baba ve iki oğluna saldırdılar

Düğün kana bulandı! Baba ve iki oğluna saldırdılar

Sıfır aldığı lüks araç boyalı çıktı, 9 yıllık hukuk mücadelesini kazandı

Sıfır aldığı lüks araç boyalı çıktı, 9 yıllık hukuk mücadelesini kazandı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan iddialara sert tepki gösterdi: Hepsi yalandır, iftiradır

Başkan Erdoğan iddialara sert tepki gösterdi: Hepsi yalandır, iftiradır

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

Devlet Erkanı Anıtkabir'de: Başkan Erdoğan özel deftere bu mesajı yazdı

Devlet Erkanı Anıtkabir'de: Başkan Erdoğan özel deftere bu mesajı yazdı

İşte emekli ve memurun zamlı maaşları

İşte emekli ve memurun zamlı maaşları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA