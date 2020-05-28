SON DAKİKA! Bağcılar'da cuma namazı kılınacak camiler açıklandı! Bağcılar Cuma namazı kılınacak camiler listesi

Bağcılar'da cuma namazı kılınacak camiler açıklandı. Bağcılar'a özel son dakika olarak açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler listesinde 2 farklı liste dikkat çekti. Valilik açıklamasında cuma namazına müsait camiler ve geniş kapasiteli camiler olmak üzere 2 farklı kategoride vatandaşların öncelikle geniş kapasiteli camileri tercih etmeleri de teşvik edilmiş oldu. Bağcılar'da cuma namazı kılınacak camiler listesi haberimizde.
VALİ YERLİKAYA AÇIKLADI!
İstanbul Valisi Ali Yelikaya, İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler için yaptığı açıklamasında "29 Mayıs Cuma günü Özlem ve hasret bitiyor. İstanbul’da #CumaNamazı kılınacak Camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız. Allah kabul etsin." diyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya cuma namazında açık olacak ve namaz kılınacak olan camiler listesini paylaştı.
BAĞCILAR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
100 Yıl Mah. 100 Yıl Merkez Camii
100 Yıl Mah. Hz Ali Camii
100 Yıl Mah. Oto Center Camii
15 Temmuz Mah. Kayıkcıoğlu Hacı S. Camii
15 Temmuz Mah. Kazakkent Altay Camii
15 Temmuz Mah. Yusuf Ziya Camii
15 Temmuz Mah. Yaşar Acar Camii
Bağlar Mah. Orhangazi Camii
Bağlar Mah. Plevne Camii
Barbaros Mah. Barbaros Camii
Barbaros Mah. Ertuğrulgazi Camii
Çınar Mah. Çınar Camii
Çınar Mah. H.Z. Ebubekir Camii
Demirkapı Mah. Çiftlik Demircan Camii
Demirkapı Mah. Ebul Hasan Harakani C.
Fatih Mah. Seyit Çavuş Camii
Fevzi Çakmak Mah. İbrahim Ethem Camii
Fevzi Çakmak Mah. İmam- I Azam Camii
Fevzi Çakmak Mah. Veysel Karani Camii
Fevzi Çakmak Mah. Mevlana Camii
Fevzi Çakmak Mah. Tabya S. Şehmuz Camii
Göztepe Mah. Göztepe Merkez Camii
Göztepe Mah. Yedi Beyza Z. Hatun Camii
Göztepe Mah. Enes Bin Malik Camii
Göztepe Mah. Batışehir Camii
Göztepe Mah. İstoç Ahi Evran Camii
Güneşli Mah. Güneşli Merkez Camii
Güneşli Mah. H.Z. Osman Camii
Güneşli Mah. Fahrettin Paşa Camii
Hürriyet Mah. Hacı Mehmet Camii
Hürriyet Mah. Hürriyet Mah.Yeni Camii
K. Karabekir Mah. Kazım Karabekir Camii
Kemalpaşa Mah. Hz Ömer Camii
Kemalpaşa Mah. Esad Coşan Camii
Kirazlı Mah. Uhud Camii
Kirazlı Mah. Kirazlı Merkez Camii
Kirazlı Mah. Hoca Ahmet Yesevi Camii
Mahmutbey Mah. Mahmutbey Hicret Camii
Mahmutbey Mah. M.Bey Hasan Gürsu Camii
Mahmutbey Mah. Ulubatlı Hasan Camii
Mahmutbey Mah. Güneşli Bilali Habeşi
Mahmutbey Mah. İstoç Yeni Camii
Merkez Mah. Bağcılar Merkez Camii
Yavuzselim Mah. A.Z. Gümüşhanevi Camii
Yenimahalle Mah. Osmangazi Camii
Yenimahalle Mah. İmam Gazali Camii
Yıldıztepe Mah. Yeşilbağ Ulu Camii
Yıldıztepe Mah. Molla Gürani Camii
Kirazlı Metro İstasyonu Otoparkı Kirazlı Fetih Camii
Kirazlı Kuba Camii
Hoca Ahmet Yesevi Camii
Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu Mahmutbey Mahallesi
Fevzi Çakmak Mah.Pazartesi Çarşamba Pazarı/ Pazar Yeri Gönenli Mehmet Efendi Camii
Sancaktepe Camii
Mevlana Camii
İmamı Azam Camii
Güneşli Mahallesi Pazar Pazarı/ Pazar Yeri Hz Osman Camii
Hacı Bayram Veli Camii
Aksakal Mescidi