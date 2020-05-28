SON DAKİKA! Bağcılar'da cuma namazı kılınacak camiler açıklandı! Bağcılar Cuma namazı kılınacak camiler listesi

28 Mayıs 2020 Perşembe 13:04 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 13:04

Bağcılar'da cuma namazı kılınacak camiler açıklandı. Bağcılar'a özel son dakika olarak açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler listesinde 2 farklı liste dikkat çekti. Valilik açıklamasında cuma namazına müsait camiler ve geniş kapasiteli camiler olmak üzere 2 farklı kategoride vatandaşların öncelikle geniş kapasiteli camileri tercih etmeleri de teşvik edilmiş oldu. Bağcılar'da cuma namazı kılınacak camiler listesi haberimizde.

VALİ YERLİKAYA AÇIKLADI!

İstanbul Valisi Ali Yelikaya, İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler için yaptığı açıklamasında "29 Mayıs Cuma günü Özlem ve hasret bitiyor. İstanbul’da #CumaNamazı kılınacak Camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız. Allah kabul etsin." diyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya cuma namazında açık olacak ve namaz kılınacak olan camiler listesini paylaştı.

BAĞCILAR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

100 Yıl Mah. 100 Yıl Merkez Camii

100 Yıl Mah. Hz Ali Camii

100 Yıl Mah. Oto Center Camii

15 Temmuz Mah. Kayıkcıoğlu Hacı S. Camii

15 Temmuz Mah. Kazakkent Altay Camii

15 Temmuz Mah. Yusuf Ziya Camii

15 Temmuz Mah. Yaşar Acar Camii

Bağlar Mah. Orhangazi Camii

Bağlar Mah. Plevne Camii

Barbaros Mah. Barbaros Camii

Barbaros Mah. Ertuğrulgazi Camii

Çınar Mah. Çınar Camii

Çınar Mah. H.Z. Ebubekir Camii

Demirkapı Mah. Çiftlik Demircan Camii

Demirkapı Mah. Ebul Hasan Harakani C.

Fatih Mah. Seyit Çavuş Camii

Fevzi Çakmak Mah. İbrahim Ethem Camii

Fevzi Çakmak Mah. İmam- I Azam Camii

Fevzi Çakmak Mah. Veysel Karani Camii

Fevzi Çakmak Mah. Mevlana Camii

Fevzi Çakmak Mah. Tabya S. Şehmuz Camii

Göztepe Mah. Göztepe Merkez Camii

Göztepe Mah. Yedi Beyza Z. Hatun Camii

Göztepe Mah. Enes Bin Malik Camii

Göztepe Mah. Batışehir Camii

Göztepe Mah. İstoç Ahi Evran Camii

Güneşli Mah. Güneşli Merkez Camii

Güneşli Mah. H.Z. Osman Camii

Güneşli Mah. Fahrettin Paşa Camii

Hürriyet Mah. Hacı Mehmet Camii

Hürriyet Mah. Hürriyet Mah.Yeni Camii

K. Karabekir Mah. Kazım Karabekir Camii

Kemalpaşa Mah. Hz Ömer Camii

Kemalpaşa Mah. Esad Coşan Camii

Kirazlı Mah. Uhud Camii

Kirazlı Mah. Kirazlı Merkez Camii

Kirazlı Mah. Hoca Ahmet Yesevi Camii

Mahmutbey Mah. Mahmutbey Hicret Camii

Mahmutbey Mah. M.Bey Hasan Gürsu Camii

Mahmutbey Mah. Ulubatlı Hasan Camii

Mahmutbey Mah. Güneşli Bilali Habeşi

Mahmutbey Mah. İstoç Yeni Camii

Merkez Mah. Bağcılar Merkez Camii

Yavuzselim Mah. A.Z. Gümüşhanevi Camii

Yenimahalle Mah. Osmangazi Camii

Yenimahalle Mah. İmam Gazali Camii

Yıldıztepe Mah. Yeşilbağ Ulu Camii

Yıldıztepe Mah. Molla Gürani Camii

Kirazlı Metro İstasyonu Otoparkı Kirazlı Fetih Camii

Kirazlı Kuba Camii

Hoca Ahmet Yesevi Camii

Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu Mahmutbey Mahallesi

Fevzi Çakmak Mah.Pazartesi Çarşamba Pazarı/ Pazar Yeri Gönenli Mehmet Efendi Camii

Sancaktepe Camii

Mevlana Camii

İmamı Azam Camii

Güneşli Mahallesi Pazar Pazarı/ Pazar Yeri Hz Osman Camii

Hacı Bayram Veli Camii

Aksakal Mescidi