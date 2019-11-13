Son dakika.. Bahçeli: ABD sözde Kürdistan, yani ikinci İsrail devletinin alt yapısını oluşturmaya azmetmiştir
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'ABD’nin rotası terörizme açılmaktadır. ABD, terör örgütlerini açıktan kollamakla sözde Kürdistan, yani ikinci İsrail devletinin alt yapısını oluşturmaya taammüden azmetmiş, bu ihanete ayan beyan hizmet ederek politikalarını buna göre belirlemiştir' dedi
- İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "ABD’nin rotası terörizme açılmaktadır. ABD, terör örgütlerini açıktan kollamakla sözde Kürdistan, yani ikinci İsrail devletinin alt yapısını oluşturmaya taammüden azmetmiş, bu ihanete ayan beyan hizmet ederek politikalarını buna göre belirlemiştir" dedi
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
Türkiye’den bir Suriye veya Irak çıkaramayanlar, şayet Bolivya’yı Türkiye’ye taşımayı denerlerse bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini bir an olsun akıllarından çıkarmamaları hayatları ve hayırları adına elbette çok yararlı olacaktır.
FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ’ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak kullananlar Türk milletine boyun eğdiremeyecektir.
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