Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü kanlı eylemlerin, karanlık emellerin, kiralık ellerin açık ve yakın hedefidir.

Türkiye’miz, varoluş haklarını, tarihsel haysiyetini biteviye muhafazayla birlikte müdafaa edebilmek için kritik bir kavşakta, mühim bir kader ve karar eşiğindedir.

Terör, bağışlanması, vaka-i adiyeden görülmesi mümkün olmayan insanlık suçudur.

Ne demokrasi, ne özgürlük, ne de insan hak ve hukuku terörün banisi ve bahanesi olamayacaktır.

Tam tersini iddia ve ifade edenler insanlık onurundan zerre nasibini alamamış, terörizme hizmetkârlıklarını meşhur ve moda kavramlarla örtmeye niyetlenmiş sefih ve sefil mahlûklardır.

Klişe ve şablon ezberlerin arkasına saklanıp istikbali pençelemeye, istiklali perdelemeye cüret eden köksüzlerin hiç kuşkusuz mayaları lekeli, meşrepleri laçkadır.

Altını kalın olarak çizmek lazımdır ki, Türkiye bir hukuk devletidir.

Hukukun üstünlüğü tartışılmaz bir gerçektir.

Ayrıca hukukun genel ve geçer evrensel ilkeleri herkes için bağlayıcıdır.

Devlet adalet üzerine bina edilmiştir.

Adalet Türk tarihinin her döneminde mülkün temelidir, böyle de kalacaktır.

Kanunların açıkça suç saydığı bir fiili kasten ve taammüden işleyen kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanmak durumundadır.

Sandık, seçim, demokrasi suç ve suçluların sığınak ve barınağı görülemeyecektir.

Demokrasi ihanetin kaynağı sayılamayacaktır.

19 Ağustos 2019 Pazartesi sabahı Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehir Belediyelerinin HDP’li Belediye Başkanları isabetli bir idari tasarrufla görevlerinden geçici tedbirle uzaklaştırılmışlar, yerlerine mezkûr illerin valileri görevlendirilmiştir.