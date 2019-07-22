Türkiye-Rusya arasında kritik 'İdlib' görüşmesi

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonla görüştü. Görüşmede, Suriye ve İdlib konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonla görüştü. Görüşmede, Suriye ve İdlib konuları ele alındı.
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