Türkiye-Rusya arasında kritik 'İdlib' görüşmesi

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonla görüştü. Görüşmede, Suriye ve İdlib konuları ele alındı.