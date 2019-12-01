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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, 'Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak.' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak." dedi.

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