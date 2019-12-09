Bakan Gül açıkladı: Yeni eylem planını hazırlıyoruz

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Son dakika... Bakan Gül: Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz

Adalet Bakanı Gül, 'Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz' dedi.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi haline gelmesini sağladık." dedi.

Bakan Gül, "Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz. Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı sıra diğer uluslararası belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız." şeklinde konuştu.

 

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