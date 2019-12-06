12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7671
  • 6,4024
  • 273.08
  • 108739
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son dakika... Bakan Kurum: (Termik santraller) 1 Ocak itibarıyla süreç başlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: '(Termik santraller) 1 Ocak itibarıyla süreci başlatacak, mevzuata aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız.'

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "(Termik santraller) 1 Ocak itibarıyla süreci başlatacak, mevzuata aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız." dedi.

Bakan Kurum, "Ekiplerimiz bu ay içinde 13 termik santralimizin ayrı ayrı incelemesini yapacak, son durumlarını tespit edecekler." şeklinde konuştu.

Böyle hata görülmedi: F-35´i karşılamak için su yerine yangın söndürme köpüğü kullandılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Ceren'in katilinin açık cezaevine alınması soruşturuluyor'

'Ceren'in katilinin açık cezaevine alınması soruşturuluyor'

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına 21 ilde operasyon

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına 21 ilde operasyon

Van'da HDP'li 3 belediye başkanına terör gözaltısı

Van'da HDP'li 3 belediye başkanına terör gözaltısı

Don ve buzlanma uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Don ve buzlanma uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Görmezden gelmeyin! Kış günlerinde onlar için ne yapabiliriz?

Görmezden gelmeyin! Kış günlerinde onlar için ne yapabiliriz?

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde mesajlar ortaya çıktı

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde mesajlar ortaya çıktı

Ceren Özdemir'in doğum günü: Seni hiçbir zaman unutmayacağız

Ceren Özdemir'in doğum günü: Seni hiçbir zaman unutmayacağız

Bakü izlenimleri 

Bakü izlenimleri 
 

POPÜLER HABERLER

MSB bu görüntülerle duyurdu: Tespit edilerek etkisiz hale getirildiler

MSB bu görüntülerle duyurdu: Tespit edilerek etkisiz hale getirildiler

İslamcılık hareketinin teorisyeni: Said Halim Paşa

İslamcılık hareketinin teorisyeni: Said Halim Paşa

Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

30 çeşit üretip satıyorlar, siparişlere yetişemez hale geldiler

30 çeşit üretip satıyorlar, siparişlere yetişemez hale geldiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA