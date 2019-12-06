Son dakika... Bakan Kurum: (Termik santraller) 1 Ocak itibarıyla süreç başlayacak Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: '(Termik santraller) 1 Ocak itibarıyla süreci başlatacak, mevzuata aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız.'