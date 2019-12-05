son dakika... Bakan Pekcan'dan perakendeci esnafa müjde
Bakan Pekcan, 'Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk.' dedi.
- AA
Bakan Pekcan, "Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk." dedi.
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