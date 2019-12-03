Son dakika... Bakan Selçuk'tan engelli vatandaşlara müjde
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 'Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz'
- AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz"
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