31 Mayıs 2020 Pazar 17:16 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 17:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Kazan Vadisi'nde biri sözde Kazan Vadisi sorumlusu olmak üzere, üç teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman jandarmamız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı! Çukurca Kazan vadisinde üç terörist etkisiz... Birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu...Rahat uyuyun... J.Asb.Kd.Çvş. Ercan Sanca, J.Uzm.Çvş. Mehmet Sait Barış"