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Son dakika... Bakan Soylu: Kazan Vadisi'nde biri sözde sorumlu üç terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'nin Kazan Vadisi'nde biri sözde sorumlu üç teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu operasyona ilişkin, 'Kahraman jandarmamız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı' ifadelerini kullandı.

31 Mayıs 2020 Pazar 17:16 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 17:26
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Kazan Vadisi'nde biri sözde Kazan Vadisi sorumlusu olmak üzere, üç teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Bakan Soylu, Twitter hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman jandarmamız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı! Çukurca Kazan vadisinde üç terörist etkisiz... Birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu...Rahat uyuyun... J.Asb.Kd.Çvş. Ercan Sanca, J.Uzm.Çvş. Mehmet Sait Barış"

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