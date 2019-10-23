Bakan Soylu açıkladı: Örgütte büyük çözülme

Son dakika... Bakan Soylu: Örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kişi, bu yıl da şu ana kadar 89 kişi İçişleri Bakanı Soylu, 'Yıllık 5 binli rakamlarla ifade edilen örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kişi, bu yıl da şu ana kadar 89 kişidir.' dedi.