Bakan Soylu açıkladı: Örgütte büyük çözülme

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Son dakika... Bakan Soylu: Örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kişi, bu yıl da şu ana kadar 89 kişi

İçişleri Bakanı Soylu, 'Yıllık 5 binli rakamlarla ifade edilen örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kişi, bu yıl da şu ana kadar 89 kişidir.' dedi.

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İçişleri Bakanı Soylu, "Yıllık 5 binli rakamlarla ifade edilen örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kişi, bu yıl da şu ana kadar 89 kişidir." dedi.

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