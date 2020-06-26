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Son dakika... Bakanlıktan 81 il valiliğine 'internet kafe' genelgesi: 1 Temmuz'dan itibaren açılacaklar

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, 'İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri' konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, Kovid-19 tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek.

AA26 Haziran 2020 Cuma 10:19 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 10:30
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İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderildi.

Kaydırak, salıncak, kum/top havuzu gibi oyun alanları hariç AVM'ler içindeki elektronik oyun merkezleri de 1 Temmuz'dan itibaren açılabilecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerlerine maskesiz girilemeyecek, içeride maske çıkarılmayacak.

Genelgeye göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, Kovid-19 tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek.

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