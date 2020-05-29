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SON DAKİKA! Başakşehir'de korkutan patlama! Başakşehirliler deprem zannedip sokaklara döküldü

İstanbul Başakşehir'de deprem benzeri bir sarsıntı meydana geldi. Çok geniş bir alanda evlerin camları ve zeminlerini sallayan patlamanın deprem olduğu düşünüldü. Dakikalar içerisinde edinilen son dakika bilgisine göre ise sarsıntının deprem kaynaklı değil bölgede yaşanan şiddetli bir patlama nedeniyle olduğu ortaya çıktı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

29 Mayıs 2020 Cuma  11:19 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 11:19
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Edinilen son dakika bilgisine göre İstanbul Başakşehir'de saat 10.30 sularında şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. Sert ve kısa süreli olan bu sarsıntı hisseten Başakşehirliler önce bir deprem olduğunu düşünse de sarsıntının şiddetli bir patlamadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA! BAŞAKŞEHİR'DEKİ DEPREM PANİĞİNİN NEDENİ BÜYÜK BİR PATLAMA

Başakşehir'de hissedilen deprem benzeri sarsıntının nedeni dakikalar içerisinde ortaya çıktı. Buna göre Başakşehir'e bağlı Kayabaşı Mahallesi civarında inşaat halinde olduğu düşünülen ancak henüz kesinleştirilemeyen bir noktada büyük bir patlama meydana geldi.

BİNANIN ÇATISI UÇTU!

Patlamanın olduğu noktaya yakın bir bölgede oturan görgü tanıkları patlamanın yaşandığı binada çatının havya uçtuğunu belirtti.

Bölgede çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi göreve gönderildi.

SON DAKİKA BİLGİLERİ: KOT FABRİKASININ KAZAN DAİRESİ PATLADI

Patlamanın yaşandığı binanın tot üretimi yapan bir fabrikanın kazan dairesinde yaşandığı ve ulaştırılan ambulans sayısından ölü ve yaralıların olmasından endişe ediliyor.

PATLAMA TÜM KAYAŞEHİR VE BAŞAKŞEHİR'DEN HİSSEDİLDİ

Patlamanın şiddetiyle oluşan sarsıntının tüm Kayaşehir ve Başakşehir'in tamamından hissedildiği belirtildi.

Star.com.tr

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