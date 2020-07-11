11 Temmuz 2020 Cumartesi 16:30 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 17:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açılışından satır başları:

Bu köprüyle ilçelerimiz arasındaki ulaşımı kısaltarak ekonomimize de katkı sağlamış olduk.

18 yıldır her alanda yaptığımız eserlerle milletimizin gönlünü kazanmaya çalışıyoruz.

Ekonomimize kurulan tuzakları aldığımız tedbirlerle etkisiz hale getirerek büyümeye devam ettik.

Salgın dönemi kurduğumuz alt yapının işlerliğini ve önemini göstermiştir.

Artık o eski Türkiye geride kaldı, artık altyapısı güçlü olan bir Türkiye var.

Sınırlarımızı kuşatmaya çalışan terör örgütlerini tepelemekle kalmadık, karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk.



Artık oyuna gelmeyeceğiz. Kuklalarla değil kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik. Ne terör örgütleri ne kısır gündemler ne diğer tuzaklar işe yarayacak.



Hedeflerimize ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Ülkemiz egemenlik haklarını kullanımı konusunda çifte standarda maruz kalıyor. Ülkelerinde İslam düşmanlığını önlemek için adım atmayanlar Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanma iradesine saldırabiliyor.

(Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması) Kimin ne dediğine değil bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık. Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık.



TÜRKİYE'NÜN EN YÜKSEK KÖPRÜSÜ

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik Beldesinde yapımına 2014 yılında başlanan, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan köprü tamamlandı.

Botan Çayı üzerinde, bölgedeki terör saldırılarına rağmen inşası tamamlanan, 450 metre uzunluğuna sahip köprü, 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olma özelliği taşıyor.

ZAMAN VE AKARYAKITTAN TASARRUF SAĞLAYACAK



Proje sayesinde Van ile Siirt-Pervari arasındaki seyahat süresi 5 saatten 2 saate inecek, vatandaşlara yüksek standartlı ulaşım imkanı sunulacak.

Bu sayede zaman ve akaryakıttan da tasarruf elde edilerek, ekonomiye katkı sağlanacak.