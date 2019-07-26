Son dakika... Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü
Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.
- AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade etti.
Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Erdoğan, Pakistan halkına taziyelerini iletti.
Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.