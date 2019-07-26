Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade etti.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Erdoğan, Pakistan halkına taziyelerini iletti.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.