Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Erbil'deki saldırıyla ilgili ilk açıklama Başkan Erdoğan: Erbil’de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir