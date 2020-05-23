23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:01 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:12

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu salgın süresince insanlık ailesi olarak zorlu bir imtihandan geçiyoruz. Allah'a şükür devleti ve milletiyle ülkemiz bu sınavı çok iyi veriyor. Mart ve nisan aylarımız sıkıntılı geçerken, mayıs ayında normalleşme adımlarını atmaya başladık. Hep birlikte dikkatli davranır, kurallara uyarsak Allah'ın izniyle bu süreçten de alnımızın akıyla çıkacağız.

Türkiye olarak biz kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde pek çok dost ve kardeş ülkeye yardımda bulundu. Millet olarak insanlığımızı gösterdik. Sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör personeline milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Alınan tedbirler sayesinde hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için devletimizin tüm kaynaklarını harekete geçirdik. Yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 12 milyar lirayı bulan karşılıksız kaynak aktardık. Devletimizin tüm imkanlarının milletimizin emrine sunduk.

İnşallah salgın sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada Türkiye’nin gücünü, zenginliğini, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız."