AJANSLAR 14 Haziran 2020 Pazar 17:36 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 18:44

Kandilli Rasathanesi, saat 17:24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.



Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 17.24’te 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.

BAKAN KURUM: EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bingöl Karlıova'da meydana gelen ve çevre illerimizden hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BİNGÖL VALİSİ: 3 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Karlıova'nın Kaynarpınar köyündeki gözetleme kulesinde hasar meydana geldi, 3 güvenlik görevlisi yaralandı" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'deki depremde ilk bilgiye göre 3 yaralının olduğunu açıkladı:

Bakan Soylu, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir."

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AFAD: KARLIOVA'DA 4,6 VE 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE 2 DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4,6 ve 4,7 büyüklüğünde 2 depremin daha meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Karlıova'da saat 17.24'te meydana gelen 5,7'lik depremin ardından saat 17.34'te 4,6, saat 18.09'da ise 4,7 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Büyüklüğü 5,7'lik deprem yerin 8 kilometre, 4,6'lık deprem yerin 7,32 kilometre, 4,7 büyüklüğündeki deprem ise yerin 9,28 kilometre derinliğinde gerçekleşti.