Son dakika... Bitlis'te gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi
Bitlis'te 24 Temmuz’da etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin, gri kategoride aranan Eyyüp Çeçan ve Mustafa Yaman olduğu belirlendi.
- AA
Bitlis'te 24 Temmuz’da etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin, gri kategoride aranan Eyyüp Çeçan ve Mustafa Yaman olduğu belirlendi.
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