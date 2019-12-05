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Son dakika... Ceren'in katili tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Ceren Özdemir'in katil zanlısı 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, 'canavarca hisle kasten adam öldürme' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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