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Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli saat 14:00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

13 Temmuz 2023 Perşembe 13:39 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşüyor.

Partisinin salı günü yapılan grup toplantısında konuşan Bahçeli, emeklilere yapılan yüzde 25'lik zammın yeterli olmadığını söylemişti.

Bahçeli, "8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, son olarak 21 Haziran'da Bahçeli'nin konutunda bir araya gelmişti.

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