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  • Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe davasında istenen cezalar belli oldu
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Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe davasında istenen cezalar belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe davasında 92 sanığın anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Savcı, darbe bildirisini TRT'de okutan eski yarbay Ümit Gençer'in ağırlaştırılmış müebbet ve 1512 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

AA03 Temmuz 2020 Cuma 13:45 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 13:57
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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe davasında 92 sanığın anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe davasında 134 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım"dan 20'şer yıla kadar hapsi istendi.

Savcı, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın çeşitli suçlardan 1512 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, darbe bildirisini TRT'de okutan eski yarbay Ümit Gençer'in ağırlaştırılmış müebbet ve 1512 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, TRT binasını işgal eden eski albay Muhammet Tanju Poshor hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1512 yıl hapis cezası istedi.

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