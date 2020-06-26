AA 26 Haziran 2020 Cuma 15:53 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 16:05

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"TBMM Başkanı Seçimi'nde Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmekten bahsedenler suya yazı yazan, ipe un seren, cüretleri cehaletlerinden doğan siyaset düşkünleridir. Türkiye eskiye dönmeyecektir.

Zillete ömür ve omuz veren siyasi garabetlerin bunu anlayıp kabul etmesinde sayısız yarar vardır. CHP’nin, HDP’nin ve bazı baroların peş peşe muhtelif gerekçelerle yollara dökülmesi zamanlama itibariyle melanet bir tertibin, melun bir tezgahın varlığına delalettir. CHP-HDP-İP-FETÖ-PKK milletin gücü karşısında saklanacak yer arayacaklardır."