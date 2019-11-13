Son dakika... Bakan soylu: DEAŞ'ın çok önemli bir adamını yakın zamanda Suriye'de ele geçirdik'
Bakan Soylu, 'DEAŞ'ın çok önemli bir adamını yakın zamanda Suriye'de ele geçirdik.' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
"DEAŞ'ın çok önemli bir adamını yakın zamanda Suriye'de ele geçirdik.
FETÖ'ye yönelik önümüzdeki günlerde çok önemli bir operasyona giriyoruz.
Almanya ve Hollanda, kendi memleketlerine mensup DEAŞ'lı teröristleri, aileleri ve çocuklarıyla alacaklarını dile getirdi.
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