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Son dakika: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi

Son depremler: Saat 12.04 sularında deprem bölgesinde 5.5 şiddetinde artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin derinliğinin 5.0 km olması nedeniyle sarsıntı şiddetli bir biçimde hissedildi. Vatandaşlar 'Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?' sorularına cevap ararken AFAD, son depremin büyüklüğünü 5,6 olarak kaydetti. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi

27 Şubat 2023 Pazartesi 12:30 - Güncelleme:
Son dakika: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi
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Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ederken, şiddeti yüksek olan bir deprem daha meydana geldi. Bu kapsamda AFAD ve Kandilli son depremler listesi takip ediliyor. Artçı sarsıntıdan etkilenen vatandaşlar 'Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?' sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatlerinde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremin ardından saat 12.04'te 5.5 şiddetinde bir sarsıntı daha meydana geldi. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından düzenli olarak güncel tutulan ve duyurulan son depremler listesine göre; 27 Şubat 2023 Saat 12.04'te Merkezi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 5 kilometre derinliğinde oldu.

Kahramanmaraş ve Hatay depreminin ardından derinliği 5 kilometre olan artçı sarsıntı etkisini büyük ölçüde hissettirdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde depremin ayrıntılarına yer verildi. İşte, 27 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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