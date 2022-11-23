Son dakika | Düzce'de kaç artçı oldu? Düzce 5.9'luk depremin ardından ardından peş peşe artçı sarsıntılar!

Düzce'de gece saat 04.08'de 5.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem; Ankara, İstanbul, Bolu, Kocaeli ve Sakarya gibi çevre illerde de hissedildi. Saat 06.50'de 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. AFAD, Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde depreme ilişkin artçı sayısını paylaştı. Buna göre Düzce'de kaç artçı oldu? İşte son dakika deprem haberinin detayları

Son dakika: Düzce'de gece 04.08 saatinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından 100'ün üzerimnde artçı sarsıntı meydana geldi.

5.9 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.81 kilometre olarak açıklanırken İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda da hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA!

AFAD, depreme ilişkin artçı sayısını paylaştı.

AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Düzce-Gölyaka olan bir artçı sarsıntı daha meydana geldi. Deprem saat 06.50'de yerin 9.45 kilometre altında 4,3 büyüklüğünde kayda geçti.

106 ARTÇI DEPREM!

AFAD'dan depreme ilişkin yeni bir açıklama daha yapıldı. Açıklamada, "Bugün sabaha karşı 04:08'de Gölyaka (Düzce) da meydana gelen Mw 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra saat 09:30 itibarıyla büyüklükleri 0.9 ile 4.3 arasında değişen 106 adet artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem bölgesindeki hasarlı yapılara girilmemesi önemle rica olunur." denildi.