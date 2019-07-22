Düzce'den bir acı haber daha!

Son dakika... Düzce'de devam eden arama çalışmalarında bir kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı
Düzce'deki arama kurtarma çalışmalarında bir kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı
Düzce'deki meydana gelen sel felaketinin ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarında bir kız çocuğunun daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
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