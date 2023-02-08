Son dakika... Ekipler canla başla çalışıyor: 10 ili vuran depremde vefat sayısı 6 bin 957'ye yükseldi

10 ilimizi vuran depremde 3. gün...

AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

7,7 ve 7,6'lık depremlerin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük yıkım oluştu.

Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

SGK: Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgelerde ikameti bulunanlar, raporlu ilaçlar ve tıbbi malzemeleri bir defaya mahsus reçetesiz temin edebilecek.

Erzincan'da, Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 91 personel, çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen bölgelere "uçan kale" olarak da nitelendirilen CH-47 Chinook'ların da bulunduğu genel maksat helikopterleriyle sürekli olarak personel ve yardım malzemesi taşıyor.

AFAD, saat 09.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 957 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 bin 224 kişinin yaralandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, depremzedeler için e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli bağış imkanı sağladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden 43 saat sonra enkazdan 2 yaşındaki Mikail sağ çıkarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik'in deprem bölgesi için hazırlanan yardım malzemelerini Adana'ya helikopterlerle taşıdığı görüntüleri paylaştı. Mehmetçik, afetzedeler için hazırlanan yardım malzemelerini Adana'ya, ardından deprem bölgesine helikopterler ile naklediyor. MSB sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türk ordusunun yürüttüğü yardım malzemelerinin sevkiyatı için yapılan çalışmaların görüntüsünü paylaştı.

Deprem bölgesinden tüm Türkiye'ye umut olan haberler geliyor. Kahramanmaraş'ta 54 saat sonra İngilizce öğretmeni Mehmet Acar (33) sağ olarak kurtarıldı. Aynı binada odaklanan ekipler son bir saat içerisinde 2'si kadın 3 kişiyi çıkarmış oldu. Binada bir kişinin daha sağ olduğu bildirildi.

Kırgızistan Meclisinde, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'deki depremler nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temasta olduklarını ve AB ülkeleri olarak destek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.

Azerbaycan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin sonrasındaki arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla Türkiye'ye 227 kişilik yeni bir ekip gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde yaralı depremzede vatandaşların tahliyesinin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayının Malatya'da arama-kurtarma çalışmalarına gece boyunca aralıksız devam ettiğini bildirdi.

AFAD: SAKOM'dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 6 bin 234 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 37 bin 11 vatandaşımız yaralanmıştır.

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaralanan 3'ü çocuk 26 kişi, Çorum'da tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Şanlıurfa'da 1 yaşındaki çocuk, yıkılan binanın enkazından 53 saat sonra yaralı çıkartıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından destek için Türkiye'ye gelen Tayvanlı 44 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'a geldi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), doktor ve öğrencilerden oluşan 45 kişilik ekibi, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine gönderdi.

Deprem bölgelerinde enkaz altından kurtarılan 44 yaralı daha Malatya'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul'a getirildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

08:49 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği koordinasyonunda toplanan ve Türk Hava Yolları lojistik hizmeti ile ulaştırılacak yardımlara San Francisco ve Silikon Vadisi'ndeki sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için yardım kampanyası başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta depremin 52. saatinde 58 yaşındaki bir kadın enkazdan çıkarıldı.

Hatay'da çöken bir binadan 51 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle, Adana'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta depremin 51. saatinde Ayşegül isimli bir kadın enkazdan çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Malatya'da yaralanan 41 kişinin tedavisine İstanbul'da devam edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün koordinesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım malzemeleri ve iş makineleri taşıyan gemi, Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İskenderun Limanı'na doğru yola çıktı.

Hatay Akevler Mahallesi'nde Reşan Elmanur (32), gönüllü kurtarma ekiplerince enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

Venezuela'nın, merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderdiği arama kurtarma ekibi başkent Karakas'a 37 km uzaklıktaki Maiquetia kentindeki havaalanından yola çıktı.

Kanada'nın Burnaby Arama Kurtarma (USAR) ekibine bağlı 10 tecrübeli itfaiyeci, kapsamlı yardım malzemeleriyle birlikte Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı ile deprem bölgelerine yardım için Türkiye'ye hareket etti. Türk milletine başsağlığı dileyen Türkiye'nin Vancouver Başkonsolosu Taylan Tokmak, Vancouver kentindeki Türk toplumu tarafından bir gün içerisinde 2.2 tonluk yardım malzemesinin toplandığını ve 11 paletlik bölümünün uçağa yüklendiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da şehir merkezindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından öğretmen Mesude Akar (24), 49 saat sonra çıkarıldı.Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Malatya'dan deprem mağduru 503 yolcu ile hareket eden dizel tren setleri, Kırıkkale'de 5 kişilik aileyi indirdi.

04:49 Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 2 kadın 48 saat sonra kurtarıldı.

04:23 Kahramanmaraş merkezli, 10 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Şanlıurfa, Adana ve Hatay'daki depremzedelerin bir kısmı, Antalya'ya geldi.

04:02 Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan 61 yaşındaki Salman Aydemir, kepçesi ile arama kurtarma çalışmalarına katılan oğlu Osman Aydemir'in katkısıyla depremden 47 saat sonra sağ kurtarıldı.

03:58 Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

03:46 Adıyaman'da göçük altında kalan 10 yaşındaki Pınar 10 saat sonra kurtarıldı. Göçük altından çıkartılan Pınar'ın ilk isteği soğuk içecek olurken, dedesi gözyaşlarına boğuldu.

03:36 Kahramanmaraş'ta deprem sonrası enkaz altında kalan ve 45 saatin sonunda sağ olarak kurtarılan Tuğçe Kalmış'ın babası İsrail ekibine teşekkür etti.

03:23 Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından 45 saat sonra 5 metrelik yaşam tünel kazılarak 8 yaşındaki Abdullah çıkartıldı.

02:50 Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da, 3,5 yaşındaki çocuğun enkazdan kurtarılmasından yarım saat sonra annesine de ulaşıldı.

02:50 Hatay'da ikisi çocuk 4 kişi depremden 46 saat sonra bir binanın enkazından sağ çıkarıldı.

02:35 Alman Federal Teknik Yardım Kurumuna (THW) bağlı bir Arama ve Kurtarma Ekibi (SEEBA) 50 acil durum personeli, özel eğitimli köpekler ve kapsamlı yardım malzemeleriyle birlikte Köln/Bonn Havalimanı'ndan özel uçakla Adana'ya hareket etti.

02:25 Adıyaman'da depremden 45 saat sonra 3,5 yaşındaki çocuk enkazdan kurtarıldı.

01:49 Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle birçok ülke Türkiye'ye arama kurtarma personeli gönderdi.

01:47 Kahramanmaraş'ta depremden 45 saat sonra 1 kişi enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

01:40 Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'ın merkezinde bulunan Uğur Mumcu Caddesinde yıkılan bir apartmanın enkazından bir kadın 45 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

01:36 KKTC arama kurtarma ekipleri, Adıyaman'daki otel enkazından 1 kişiyi kurtardı.

01:31 Malatya'da 45 saat sonra enkazdan 1 kişi daha sağ olarak kurtuldu.

01:23 Milli Savunma Bakanlığı İskenderun'da erzak ve yaşam malzemesi dağıttı.

01:17 Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Malatya'da yıkılan bir apartmanın enkazından bir kadın 44 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

01:12 Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Van'dan Malatya'ya giden Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibi, depremden 43 saat sonra 2 kişiyi kurtardı.

01:03 Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere barınma, beslenme ve kan sevkiyatını sürdürürken psikososyal destek ekiplerini de sahaya yönlendirdi.

01:03 Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Adıyaman'da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan Cumhuriyet savcısı Bülent Korkmaz 42 saat sonra yaralı kurtarıldı.

00:58 Osmaniye'de depremde yıkılan apartmanın enkazından 44 saat sonra bir kişi yaralı kurtarıldı.

00:57 Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ekipleri, Hatay'da 6 yaşındaki Eymen'in ardından annesini de enkaz altından çıkardı.

00:57 Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremlerde yıkılan bir binanın enkazında kalan 45 yaşındaki kadın, Kastamonu'dan bölgeye giden Taşköprü Belediyesi itfaiye ekibince kurtarıldı.

00:52 Hatay'da deprem sonrası yıkılan binadan 5 kişilik aileden 3'ü 45 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

00:49 Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 44 saat sonra 1 yaralı kurtarıldı.

00:43 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bölgedeki ihtiyaçları dikkate alarak çalışmalarımız kapsamında şu anda 20.000 çalışanımızı görevlendirdik." dedi.

00:41 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Enkaz altından çıkarıldıktan sonra ailesinden haber alamayan aileler öncelikle bakanlığımızın birimlerine müracaat edebilirler." dedi.

00:35 Depremden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

00:34 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, deprem bölgelerinde sıkıntılar atlatılır atlatılmaz üretim tesislerinin işletilmeye devam edeceğini bildirdi.

00:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını bildirdi.