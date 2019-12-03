Son dakika... Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 10.56 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 10.56 olarak gerçekleşti.
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