AA 03 Haziran 2020 Çarşamba 15:32 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 15:43

EPDK Başkanı Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren dağıtıcı ve bayilerin kar marjlarından 17 ila 25 kuruş indirim yapacağını açıkladı.

AKARYAKIT SEKTÖRÜ UYARILMIŞTI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son dönemde akaryakıt fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerine çıktığının tespit edilmesi üzerine şirketleri fiyatların makul seviyeye çekilmesi yönünde uyarırken, fiyatların düzelmemesi halinde tavan fiyat kararı alınabileceğini belirtmişti.

EPDK'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının serbest piyasa ortamında rekabetçi bir anlayışla belirlendiği kaydedilmişti.

Fiyatların EPDK tarafından belirlenmediği ve kurumun indirim ile artışlara müdahale etmediği vurgulanan açıklamada, "Ancak fiyat hareketleri EPDK tarafından anbean titizlikle takip ediliyor. Tüketiciyi mağdur eden, piyasanın işleyişini ve rekabet ortamını bozan fiyat hareketlerine karşı ise EPDK’nin müdahale etme ve tavan fiyat uygulama seçeneği bulunuyor. Bu kapsamda, EPDK geçtiğimiz yıllarda 3 defa 2’şer aylık süreyle tavan fiyat uygulamasına karar vermiş, yurt geneli için belirlenen tavan fiyatın üzerinde fiyatla akaryakıt satışı engellenmişti." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, EPDK'nin özellikle yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı son aylarda akaryakıt sektöründe yaşanan bazı fiyat hareketlerinin tüketiciyi mağdur ettiği ve rekabet ortamını bozan bir hal aldığını tespit ettiği aktarılmıştı.