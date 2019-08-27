Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Erzurum'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 4.4 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Saat 11.38'de gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Erzurum'da deprem mi oldu? sorusu merak ediliyor. Depremi hissedenler internette araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre Erzurum'da saat 11.38'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.