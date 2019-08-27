Erzurum'da 3,7 büyüklüğünde deprem! Son deprem listesi!
Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Erzurum'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 4.4 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de duyuldu. Saat 11.38'de gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu.
Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Erzurum'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 4.4 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Saat 11.38'de gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Erzurum'da deprem mi oldu? sorusu merak ediliyor. Depremi hissedenler internette araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre Erzurum'da saat 11.38'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.31'de Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 34,44 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 78 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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