Son Dakika! Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti! 28 Şubat sürecinin kilit ismi, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22. Genelkurmay Başkanıydı. İsmail Hakkı Karadayı'nın neden öldüğüne dair henüz bir bilgi yok. Son dakika ölüm haberi gelen İsmail Hakkı Karadayı'nın fenalaşıp hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İsmail Hakkı Karadayı kimdir? İsmail Hakkı Karadayı'nın ölümüne ilişkin son dakika haberi ve detaylar...

28 Şubat darbesinin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı öldü. Karadayı, siyaset tarihimizin utanç vesikası 28 Şubat günlerinde ordunun başındaki isim olarak yıllar sonra başlayan soruşturma ve ardından 28 Şubat davasında yargılanarak müebbet hapse çarptırılmıştı.



SON DAKİKA ÖLÜM HABERİ GELEN KARADAYI'NIN 28 ŞUBAT'TAKİ ROLÜ



Türk siyaset tarihinin utanç vesikası olan 28 Şubat Postmodern darbesinin yaşandığı dönemde ordunun başında Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan İsmail Hakkı Karadayı 28 Şubat darbe soruşturması kapsamında 2013 yılının Ocak ayında İstanbul Fenerbahçe Orduevinde gözaltına alınarak savunması istendi. Ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan İsmail Hakkı Karadayı 2018 yılında takvimler 13 Nisan'ı gösterdiğinde açıklanan mahkeme kararında "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat (sakatlama) veya vazife görmekten men etme" suçlamasıyla kendisi dahil 21 sanıkla birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Sanıkların duruşmalardaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak cezasında indirim yapılan İsmail Hakkı Karadayı'nın hafifletilen cezası müebbet hapis oldu. Ardından sanıkların, yaşı ve sağlık sorunları gerekçesiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22. Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti. 28 Şubat'ın kilit isimlerinden 22. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın ölümü sosyal medyada yankı buldu.

İSMAİL HAKKI KARADAYI KİMDİR?

28 Şubat sürecinin bir numaralı ismi, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı Çankırı ilinin Kızılırmak ilçesisinin Karadayı köyünde 1932 yılında doğdu.

1951 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1953 yılında Uçaksavar Okulu'ndan mezun oldu.[1] Çeşitli Topçu Birliklerinde görev yaptıktan sonra 1963 yılında Kara Harp Akademisi'ni, 1967 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni, 1975 yılında Milli Güvenlik Akademisi'ni bitirdi. Kurmay subay olarak değişik komutanlıklarda Şube Müdürlüğü, Kara Harp Okulu'nda öğretmenlik, Orta Doğu Ülkelerinde Askeri Ataşelik, Alay Komutanlığı ve Genelkurmay Hareket Başkanlığı Plan Prensipler Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu ve 1977 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla Kara Kuvvetleri Tayin Dairesi Başkanlığı ve Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı görevlerini yaptı ve 1981 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Tümgeneral olarak Kıbrıs'ta iki yıl Tümen Komutanlığı yaptı ve bilahare Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı'na atandı. 1985 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve bu rütbede iki yıl Kolordu Komutanı olarak görev yaptı. 1989 yılına kadar korgeneral olarak iki yıl, 30 Ağustos 1989 tarihinde orgeneral rütbesine terfi etmesinden sonra 1 Ocak 1991 tarihine kadar Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevini yürüttü. 1991 yılında 1. Ordu Komutanlığı'na atandı.30 Ağustos 1993 tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı yaptı.



GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÖREVİ

30 Ağustos 1994 tarihinden geçerli olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı. 28 Şubat süreci'nde Genel Kurmay Başkanlığı yapmaktaydı,30 Ağustos 1998 itibarıyla yaş haddinden emekli oldu. Evli ve iki çocuk babası olup Fransızca bilen Karadayı, Çankırı Vakfı ve geçmişte Haliç Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi, Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Akademik Konseyde üye, Nihat Erim suikasti ile arasında bir ilişki olduğu iddia edilmiş Encümen-i Daniş'te üye, Dostlar Meclisi'nde üyedir.

28 ŞUBAT SÜRECİ

Medyaya yansıyan ses kasetlerinde ise İsmail Hakkı Karadayı'nın 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu'yu etkileyerek demokratik süreci engellediği iddia edildi. Karadayı, bu ses kasetlerinin montaj olduğunu ifade etti ve iddiaları reddetti. 28 Şubat darbe soruşturması kapsamında 3 Ocak 2013 tarihinde İstanbul Fenerbahçe Orduevinde gözaltına alındı.

30 Ağustos 1998 itibariyle yaş haddinden emekli oldu. Evli ve iki çocuk babası olup Fransızca bilmektedir.

Bazı Ödüller / Madalyaları

T.C. Devlet Şeref Madalyası

TSK Üstün Hizmet Madalyası

TSK Altın Şeref-ı İmtiyaz

Güney Kore TONG ILJANG Madalyası

Pakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası

ABD Legion of Merit Nişanı (2 kere)

Ürdün 1 nci derecede istihkak nişanı

Fransa Liyakat Nişanı, Commandeur Dans L'Ordre de la Legion D'Honneur

Uluslararası Melvin Jones Dostluk Ödülü

Uluslararası Paul Harrıs Madalyası

İlter Erkan Dostluk ve Barış Ödülü

Trakya Üniversitesi tarafından Kamu Yönetimi dalında "Fahri Doktora" ünvanı