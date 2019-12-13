Son dakika... FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi
Adalet Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheli yakalandı. FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonda, 44 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Adalet Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 23'ü aktif görevde 84 şüpheliden 50'si yakalandı.
FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonda, 44 şüpheli gözaltına alındı.
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