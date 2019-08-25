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Son dakika! G7 zirvesinde sürpriz! İran Dışişleri Bakanı Fransa'da!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, 45. G7 Zirvesi'nin düzenlendiği Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentine ulaştığı belirtildi.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zarif'in, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin son girişimleriyle ilgili istişareleri devam ettirmek üzere G7 Zirvesi'nin yapıldığı Biarritz kendine ulaştığını aktardı.

Musevi, Zarif'in bu ziyaret kapsamında ABD'li yetkililerle görüşme ya da müzakerede bulunmayacağını ifade etti.

Aynı uçağın geçtiğimiz hafta İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Oslo ve Paris'e yaptığı ziyaretlerde kullanıldığı belirtildi. Habertürk'ün haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin 'Zarif, Biarritz'e mi geliyor?' şeklindeki sorusuna 'Yorum yok' diyerek yanıt verdi.
 
İran Dışişleri Bakanlığı, Biarritz'e inen uçağın İran Dışişleri Bakanı Zarif'i taşıdığını duyurdu. Bakanlık, Zarif'in Trump ve beraberindeki heyetle görüşmeyeceğini açıkladı.
 
ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana ABD ile İran arasında artan gerilim, G7 zirvesinin önemli gündem maddelerinden biriydi.
 
Günün erken saatlerinde, G7 liderlerinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Tahran yönetimiyle görüşmeler yapması ve G7'den çıkan mesajları iletmesi konusunda anlaşmaya vardıkları yönünde haberler Fransız medyasında yer bulmuştu.

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