20 Ağustos 2020 Perşembe 09:57 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 09:57

MSB: Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.