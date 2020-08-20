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  • Son dakika... Gara ve Avaşin'e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika... Gara ve Avaşin'e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 09:57 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 09:57
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MSB: Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

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