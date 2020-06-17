Son dakika... Gaziantep ve Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler verileri

17 Haziran 2020 Çarşamba 12:39 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 12:39

Şanlıurfa'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün son depremler verilerine göre Merkez üssü Şanlıurfa’nın Gazibey olan deprem yerin 5 kilometre derinliğinde saat 11.47’de 4,3 şiddetinde meydana geldi. Gelen son dakika bilgilerine göre depremde can veya mal kaybı bulunmuyor. İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli'den gelen verilere göre depremin büyüklüğü 4.3 iken AFAD 4.1 olarak duyurdu. Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.47'de merkez üssü Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hilvan'da 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,66 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Geçmiş olsun Şanlıurfa. Hilvan ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz' denildi.

Büyüklük : 4.3 (Mw)

Yer : Gazibey (Sanliurfa)

Tarih-Saat : 17.06.2020, 11:47:13 TSİ

Derinlik : 5.00 km

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Türkiye güne deprem haberiyle uyandı.Kandilli ve AFAD verilerine göre, günün en hissedilir diğer depremleri Bingöl ve Girit Adası açıklarında yaşandı. Çevre illerde de hissedilen depremler ardından Kandilli ve AFAD verileri paylaştı. Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün.