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Son dakika... Gri listeye bir çizik daha! Halis Eroğlu etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, gri listedeki Hejar kod adlı Halis Eroğlu isimli teröristin Erzurum'da etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İHA11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:15 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:18
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İçişleri Bakanlığı, güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: 

Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle GRİ LİSTE'de yer alan Hejar kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edilmiştir. Teröristle birlikte, 1 adet Ak-47 kalaşnikof, 1 adet tabanca, 2 adet el bombası ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir. 

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