İHA 11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:15 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:18

İçişleri Bakanlığı, güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle GRİ LİSTE'de yer alan Hejar kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edilmiştir. Teröristle birlikte, 1 adet Ak-47 kalaşnikof, 1 adet tabanca, 2 adet el bombası ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir.