İran sınırında zehir tacirlerine darbe!

Son dakika... Gürbulak Gümrük Sahasında 233 kilogram 854 gram eroin ele geçirildi
Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda 233 kilogram 854 gram eroin ele geçirildi.
- İHA
Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda 233 kilogram 854 gram eroin ele geçirildi.
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