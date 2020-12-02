02 Aralık 2020 Çarşamba 14:41 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 14:41

4 gün sokağa çıkma yasağı hakkında araştırmalar hız kazandı. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde son dakika açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; misafirlik, mevlit, cenaze ve yılbaşı kutlamaları gibi durumlarda toplu olarak bir araya gelinmeyeceğine değindi. Hal böyle olunca yaklaşan yılbaşı için 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelmesi gündeme geldi. Peki 4 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Toplum sağlığı üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan konu hakkında Son dakika açıklamada bulundu.

4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MI GELECEK?

4 gün sokağa çıkma yasağı hakkında Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’dan önemli bir açıklama geldi. Buna göre koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin yeni kısıtlamalar gündemde. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA'ya konuşan Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavriüs pandemisine karşı yılbaşında hareketliliği azaltmak için perşembe gününe denk gelen 31 Aralık'tan itibaren hafta sonu ile birlikte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması söz konusu olabileceğini söyledi. İşte İlhan'ın önümüzdeki günlerde gelebilecek yeni kısıtlamaya ilişkin Son dakika açıklamaları;

4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Henüz konu hakkında resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi artış riskine karşı Yılbaşında kısıtlama uygulanması öngörülüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşı ile ilgili Bilim Kurulu'nun gündeme getirebileceği önlemlere ilişkin yılbaşında koronavirüs bulaş riskinin yüksek olduğunu ve buna karşı önlemlerin alınma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.

PERŞEMBE, CUMA, CUMARTESİ VE PAZAR

Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelen yılbaşı için 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararının alınabileceğini belirterek, "Belki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, açıklamalarını şöyle sürdürdü "Böylece yılbaşı nedeniyle toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Bilindiği gibi Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile koronavirüs enfeksiyonunın önü alınmaya çalışılabilir" dedi.

YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu sene yılbaşı 31 Aralık Perşembe'yi 1 Ocak Cuma'ya bağlayan geceye denk geliyor.