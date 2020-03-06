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  • Başkan Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler etmişti! Provokatör Engin Özkoç hakkında yeni gelişme
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Başkan Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler etmişti! Provokatör Engin Özkoç hakkında yeni gelişme

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan biri cumhurbaşkanına hakaretten olmak üzere 3 ayrı fezleke Meclis'te karma komisyona gönderildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hakkında soruşturma başlatılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un da arasında bulunduğu 28 milletvekiline ait 55 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

06 Mart 2020 Cuma 15:02 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 15:53

Özkoç'un üç dokunulmazlık dosyasının yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç."

Gelen dosyalar arasında Pervin Buldan'ın 2, Sezai Temelli'nin 8, Salihe Aydeniz'in 6, Leyla Güven'in 4, İmam Taşçıer'in 2, Berdan Öztürk'ün 4, Remziye Tosun'un 3, Semra Güzel'in 2, Gülistan Kılıç Koçyiğit'in 3 dosyası bulunuyor.  

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