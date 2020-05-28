SON DAKİKA HABERİ... Memurlar ne zaman normale dönecek? İdari izinli memurlar ne zaman işe başlayacak?

28 Mayıs 2020 Perşembe 21:05 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 21:05

Mayıs ayı başlarında Koronavirüs (corona virüsü) pandemisi nedeniyle kamu çalışanlarına, memurlara getirilen idari izin ve esnek çalışma düzeninin bitiş tarihi resmen belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin kritik toplantısında bugün alınan son dakika kararları ile memurların ne zaman işe döneceği de kararlaştırılmış ve tarih belirlenmiş oldu. Buna göre Haziran ayı ile birlikte memurlar normale dönecek.

BAŞKAN ERDOĞAN MERAK EDİLENLERİ CEVAPLADI

Kamuda normale dönecek olan memurlar hangileri? Normalleşme aşamaları neler? Memurların idari izni ne zaman bitecek? Esnek ve uzaktan çalışanların bu sistemi devam edecek mi? gibi sorular Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan kabine görüşmesi ile cevap buldu.

SON DAKİKA KARARINI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI;

MEMURLAR NE ZAMAN İŞE BAŞLAYACAK?

Başkan Erdoğan merak edilen "memurlar ne zaman normale dönecek?" sorusunu şöyle yanıtladı: İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak.