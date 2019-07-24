Son dakika... Hakan Atilla'yı taşıyan uçak Türkiye'ye indi
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul'a indi.
ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın bulunduğu uçak, İstanbul'a indi.
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