Son dakika! Hatay Reyhanlı'da bir araçta patlama: Ölü ve yaralılar var
Gelen son dakika haberine göre, Hatay Reyhanlı'da bir araçta meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiği bildirildi.
- AA
Hatay Reyhanlı'da bir araçta meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiği bildirildi.
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