Son dakika haberi... Meteoroloji yaptığı son açıklamayla birlikte 39 ilde yaşayan vatandaşları uyardı. 39 il için yağış ve fırtına uyarısının gelmesinin ardından vatandaşlar İzmir hava durumuna odaklandı. Özellikle milyonlar yaşadığı şehirdeki hava durumu hakkında bilgi almak üzere uygulamaları ve haber sitelerini takip etmeye başladı. Peki, hava nasıl olacak? İzmir'de 15 günlük hava durumu nasıl olacak? İşte haberin detayı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İzmir'in de bulunduğu 39 il için yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Peki önümüzdeki 15 gün boyunca İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte 15 günlük İzmir hava durumu tahmini

HAVA DURUMU NASIL OLACAK? İŞTE SON TAHMİNLER

Meteoroloji, beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 39 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İZMİR 12°C, 20°C

İzmir hava durumu tahminlerine göre Perşembe öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR'DE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

